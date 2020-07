Quattro persone, un uomo e tre donne, classe 1983, 1995, 2001 e 1997, sono state arrestate dai carabinieri di Cagliari per aver rubato all’interno di un’abitazione a Frutti d’oro, nel Comune di Capoterra. I malviventi sono entrati in casa ma mentre stavano cercando oggetti da portare via sono stati sorpresi. La proprietaria dell’abitazione ha tentato di immobilizzare una delle giovani che si trovavano all’interno dell’appartamento, ma è stata aggredita con diversi colpi al volto prima che tutti e quattro i ladri scappassero a bordo di una skoda ‘Fabia’ sulla Statale 195 in direzione Cagliari.

La coppia ha chiamato i carabinieri che hanno individuato la macchina dei malviventi che per sfuggire agli uomini dell’arma hanno invaso più volte la corsia opposta mettendo in pericolo anche altri automobilisti. I quattro sono stati raggiunti nel territorio di Capoterra e dopo la perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso utilizzati per entrare nell’abitazione. La padrona di casa aggredita è stata visitata dalla guardia medica a causa delle contusioni e delle escoriazioni guaribili in quindici giorni.