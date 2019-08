Ubriaca al volante, ha prima tentato di corrompere gli agenti della Polstrada e poi è fuggita insisme al connazionale. È finita con due denunce la rocambolesca serata di due turisti australiani, lei 33 anni e lui 32. L’episodio è avvenuto a Baia Sardinia. I due si trovavano a bordo di un Suv Nissan Qashqai quando sono stati fermati per un controllo da una pattuglia della polizia stradale.

I turisti sono apparsi subito nervosi, sia la ragazza che si trovava al volante e che l’amico hanno voluto fornire le loro generalità o i documenti. Ma non solo. La giovane ha anche tentato di corrompere uno degli agenti, forse per evitare di sottoporsi al test con l’etilometro. Un tentativo che chiaramente è caduto nel vuoto. A quel punto i due turisti sono scesi dall’auto e sono fuggiti a piedi. Il 32enne è stato bloccato poco dopo dalla polizia. La ragazza, invece, è stata raggiunta a Porto Cervo in albergo. Per entrambi è scattata la denuncia: devono rispondere di resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le generalità. La giovane è anche accusata di tentata corruzione e guida in stato di ebbrezza.

Ma.Sc.

[Foto d’archivio]