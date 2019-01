Un quinto delle aree e dei parchi archeologici italiani si trova in Sardegna. Emerge dal rapporto pubblicato dall’Istat, relativo ai siti museali e al patrimonio culturale presente in tutta Italia, ripreso oggi dal portale Sseo (Sardinian Socio-Economic Observatory) che ha messo insieme e raffigurato i numeri con un’infografica (in basso).

I dati sono riferiti al 2017: su 206 aree e 81 parchi archeologici censiti in tutta Italia, 54 sono dislocati nel territorio della Sardegna. “Si tratta esattamente di 45 aree archeologiche e 9 parchi pari al 18,4% del totale complessivo” fa sapere l’osservatorio. Al secondo posto troviamo il Lazio con l’11,9% del patrimonio seguito da Sicilia (10,2%), Campania e Lombardia (7,1%). Il restante 45% è dislocato tra le altre Regioni.

An.De