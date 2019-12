Disavventura a lieto fine per una coppia di cercatori di funghi. I due, un uomo e una donna, si erano avventurati nella zona di Sinnai sui monti dei Sette Fratelli e non sono più riusciti a trovare il sentiero che li avrebbe riportati in cui avevano parcheggiato l’auto. L’allarme è scattato poco prima delle 18 quando uno dei cercatori ha chiamato il 115. “Ci siamo persi, non abbiamo più punti di riferimento”, ha detto la voce al telefono, inviando la localizzazione satellitare del punto in cui si trovavano. Da Cagliari sono partiti i vigili del fuoco specialisti del Soccorso alpino fluviale, il nucleo droni, una squadra dei pompieri al completo e un’ambulanza del 118. Proprio grazie alla localizzazione satellitare i due sono stati individuati: si trovavano in una zona impervia, vicino a una stradina che porta al monte Cresia, non troppo distante dal complesso della Forestale. I cercatori di funghi sono stati raggiunti e affidati alle cure dei medici del 118. Per loro nessuna ferita, ma tanto freddo a paura.

[Foto d’archivio]