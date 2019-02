Difficile intervento dei vigili del fuoco nella pineta di Sinnai per soccorrere un ciclista ferito. Un gruppo di finanzieri liberi dal servizio stava correndo quando ha notato l’uomo ferito in mezzo alla vegetazione dopo essere caduto con la sua mountain bike nella zona vicino alla baita dell’Ente foreste. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma il ferito si trovava in un posto difficile da raggiungere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 sono arrivati con un fuoristrada e hanno raggiunto il ferito assieme ai soccorritori del 118, il ferito è stato immobilizzato e trasportato nella zona dove si era dovuta fermare l’ambulanza, che lo ha poi potuto trasportare all’ospedale Marino per le cure.