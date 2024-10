Siccità in Sardegna, la situazione è ancora di “pericolo”: la condizione degli invasi

La Sardegna rimane in una condizione di “pericolo” o “allerta” siccità, con un valore dell’indicatore pari a 0.23. E’ quanto emerge dal bollettino dei serbatoi del sistema idrico multisettoriale della Sardegna, aggiornato al 30 settembre 2024, pubblicato dalla Regione. Nel sistema degli invasi dell’isola erano presenti in tutto 746 milioni di metri cubi d’acqua, pari al 40,9% del volume utile di regolazione autorizzato. Il valore del volume idrico invasato ha subito in un mese un calo pari a 59 milioni di metri cubi d’acqua rispetto al mese precedente.

Ad essere in particolare sofferenza sono il sistema idrico dell’Alto Cixerri con solo il 5,6% di volume idrico invasato rispetto al totale autorizzato. Questo sistema idrico è lunico in Sardegna a toccare un indicatore di stato della siccità di emergenza. Difficile anche la situazione del sistema idrico Posada con il 6,6% di volume invasato rispetto a quello autorizzato. In Ogliastra si arriva al 19,6%. Mentre nell’Alto Taloro si arriva al 30,8%, nel Cedrino al 29,8 e nell’Alto Coghinas si ferma al 34,2%. Se si guardano gli indicatori di stato nei mesi precedenti il livello di allerta è stato raggiunto praticamente dall’inizio dell’anno in corso quando la curva ha iniziato a scendere progressivamente da una situazione al limite della normalità per poi andare verso la condizione di preallerta.