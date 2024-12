Siccità, dalla Regione arrivano 13 milioni di indennizzi alle aziende agricole

“Stanziamo 13 milioni di euro per gli indennizzi a favore delle imprese agricole per i danni causati dalla siccità che ha interessato il distretto irriguo del Posada, dell’Ogliastra e il restante territorio regionale nella primavera ed estate 2024″. Lo scrive la presidente della Regione Alessandra Todde sulla propria pagina Facebook facendo il punto sulle delibere approvate della Giunta nel corso dell’ultima seduta.

“Nel corso della Quarantesima giunta regionale abbiamo deliberato l’assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie per la copertura del disavanzo provvisorio del 2023 che è pari ad oltre 191 mila euro – precisa la governatrice – . La legge regionale 18/2024 ha già stanziato 162 milioni di euro per coprire le perdite provvisorie, in attesa degli importi definitivi. Le risorse vengono assegnate in base all’incidenza percentuale delle perdite provvisorie di ciascuna azienda”.

“In via preliminare, abbiamo approvato le linee d’indirizzo 2025/26 del Programma ‘Ritornare a casa PLUS’ per il sostegno integrato domiciliare alle persone non autosufficienti e con disabilità. L’obiettivo è assicurare la continuità degli interventi già attivi fino al 31 dicembre 2026 – scrive la governatrice”.

Ma non solo: “Approvata la programmazione di 12,7 milioni di euro per la costruzione di impianti di produzione di energia idroelettrica e l’assegnazione di 2,5 milioni di euro all’Enas per studi di fattibilità e progettazione di altri impianti – aggiunge Todde -. Autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per l’anno 2024, a favore dei Consorzi di Bonifica della Sardegna, destinata alla realizzazione degli interventi del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, finalizzati a un utilizzo più efficiente della risorsa idrica. Verranno finanziati 10 progetti, almeno uno per ciascun Consorzio così da garantire una ripartizione equa delle risorse. Approvato, inoltre, lo stanziamento di 1 milione di euro per interventi urgenti”.

E poi: “Abbiamo approvato la programmazione di 6,8 milioni di euro di risorse dei fondi regionali, inerenti le annualità 2024 e 2025, per supportare i Comuni nelle attività di approfondimento e implementazione del quadro conoscitivo dell’assetto idrogeologico”.

Infine sono stati destinati 500mila euro all’ARST per la progettazione e realizzazione di cicloservizi nel tratto “Barumini – Terralba – Bosa” della Ciclovia della Sardegna.