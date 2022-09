Si scontra con l’auto con un furgone e vola fuori dall’abitacolo: muore un 22enne

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, ancora incidenti stradali. In uno scontro tra due auto avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 129 Nuoro-Macomer ha perso la vita Massimo Uda, 22 anni di Bolotana.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle all’altezza del bivio per Silanus. Il giovane era al volante di una Ford Fiesta che per cause non ancora accertate si è scontrata frontalmente contro un furgoncino.

L’impatto è stato violentissimo, i due mezzi si sono accartocciati. Il 22enne a causa dell’impatto sarebbe stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti che transitavano nella zona e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dell’ambulanza del 118.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per il 22enne non c’è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

Quello di oggi pomeriggio è l’ennesimo incidente mortale avvenuto lungo la statale 129. A seguito dell’incidente mortale dei fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 16 anni, nacque un comitato per chiedere alle autorità preposte interventi su quella strada ritenuta pericolosa.