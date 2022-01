Si schianta con la moto sulle auto in sosta, grave un 22enne

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Cagliari, un 22enne residente in città è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso, le sue condizioni sono serie.

La dinamica è ancora in fase d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto. Da quanto si apprende, il giovane in sella alla sua moto, una Husqvarna 500, stava percorrendo viale Europa quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo andando a sbattere contro due auto in sosta.

A causa del violento impatto, è stato sbalzato dalla moto, finendo sull’asfalto. Immeditata la richiesta di soccorsi da parte delle persone che si trovavano in zona. Il 22enne è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato al Brotzu. Gli agenti della polizia municipale di Cagliari si stanno occupando dei rilievi.