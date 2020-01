Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Oristano. Un motociclista di 33 anni di Cabras è stato trasportato in elicottero al Brotzu di Cagliari. Il giovane è in coma. La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. L’incidente è avvenuto in via Oristano nella frazione di Donigala Fenughedu. Il 33enne viaggiava in sella a una Kawasaki che per cause non ancora accertate è andata a schiantarsi contro una Toyota condotta da un uomo di Riola Sardo. L’impatto è stato violentissimo, il centauro è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e della polizia locale. I medici, viste le condizioni in cui versava il motociclista, hanno chiesto l’intervento dell’Elisocorso che lo ha trasportato all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravissime.