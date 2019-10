Tre minorenni di Sassari sono stati denunciati perché trovati in possesso di marijuana all’interno della scuola, proprio mentre nell’istituto c’erano gli agenti della Squadra mobile per un servizio di controllo e prevenzione sul consumo della droga. Stando alla ricostruzione, è stato il dirigente scolastici a notare due adolescenti che passavano la marijuana a un terzo studente. I poliziotti hanno quindi perquisito i ragazzi e i loro zaini, trovando la droga. I tre ragazzi sono stati accompagnati in Questura e segnalati alla Procura per i minorenni.

[Foto d’archivio]