Momenti di tensione sabato sera in un condominio di via Cagliari a Capoterra. I residenti hanno chiamato il 112 per chiedere di riportare la calma nell’edificio dove un 63enne stava creando diversi problemi. L’uomo, alterato dall’alcol, aveva prima minacciato una vicina di casa di 85 anni poi stava percuotendo il suo portoncino senza apparente motivo.

L’uomo ha minacciato con un coltello da cucina gli uomini del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che sono riusciti con difficoltà a disarmarlo e poi arrestarlo per porto di armi e oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il 63enne è stato quindi portato nelle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa di essere portato in Tribunale per il rito direttissimo.