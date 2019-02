Una crepa lunga 25 metri e profonda 80 centimetri si è aperta lungo viale Europa a Cagliari. In via precauzionale tutta l’area interessata dalla crepa è stata transennata e la strada in quel tratto è aperta solo lungo una corsia.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali. Domani saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare la situazione della strada e stabilire perché si è aperta la crepa.