I servizi a portata di clic. I sardi utilizzano la Rete per cercare i professionisti in grado di soddisfare le proprie esigenze. Secondo una graduatoria, stilata dal portale ProntoPro.it, a Cagliari e in provincia, la professione più cercata riguarda gli installatori di aria condizionata. Evidentemente il clima sardo influenza la ricerca, mentre al secondo posto ci sono i personal trainer e all’ultimo posto del podio gli imbianchini. Al quarto posto della classifica c’è lo psicologo, seguito dall’insegnante di inglese. Può vantare numerose ricerche anche l’idraulico che occupa il sesto gradino di questa graduatoria, mentre al settimo posto c’è la ricerca di affitto di locali per gli eventi. L’ottavo gradino è occupato dall’avvocato, mentre gli ultimi due posti sono rispettivamente per il nutrizionista e per l’impresa edile.

A livello nazionale, invece, è lo psicologo il professionista più ricercato, seguito dall’imbianchino e dall’installatore di aria condizionata. A differenza della classifica sarda, con cui ci sono diverse affinità, il decimo posto della graduatoria nazionale è occupato dall’impresa di pulizie.