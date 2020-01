Legato a una sedia e colpito alla testa con una tenaglia e un martello. A Sassari un uomo di 40 anni sarebbe stato sequestrato in un garage e picchiato da tre persone che volevano rivelasse delle informazioni. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, all’origine dell’episodio di violenza avvenuto lo scorso 19 dicembre ci sarebbe un furto.

La vittima è Maurizio Abozzi, che una volta tornato libero, si è presentato dalla Polizia per sporgere denuncia. Un resoconto che ha fatto scattare due misure cautelari: in carcere sono finiti due fratelli, Pietro e Antonello Pinna di 56 e 58 anni entrambi già noti alla giustizia. I reati contestati a Pietro Pinna sono sequestro di persona, minacce aggravate, estorsione. Al fratello invece sono contestate le minacce aggravate. Al momento le indagini degli investigatori sono ancora in corso per chiarire i contorni della vicenda e trovare il terzo complice.