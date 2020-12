Una raccolta fondi per comprare sensori di rilevazione flash della glicemia per i bambini meno abbienti in cura a Cagliari è stata avviata da una una mamma e che in queste ore facendo il giro dei social. “L’immagine è quella del nostro cucciolo che diventerà un cane allerta diabete – si legge nell’annuncio su paypal – questa raccolta fondi è destinata unicamente ad acquistare sensori di rilevazione flash della glicemia per i bambini meno abbienti in cura a Cagliari, cui la Regione Sardegna nega l’accesso gratuito al presidio sanitario in oggetto”.

La giovane che ha avviato la raccolta fondi racconta la sua storia. “Sono una mamma prima di tutto e conosco Mister Diabete Tipo 1 – si legge nel post – vorrei aiutare i bambini più in difficoltà di mia figlia ad avere un presidio spesso salva vita che, con l’aiuto di un qualsiasi smartphone, consente di conoscere la glicemia senza continue punture al dito, evitando continui risvegli notturni e così regalando un pochino di serenità in più alle famiglie già cosi penalizzate. Vi prego aiutatemi, ogni importo è un traguardo per noi. Ogni spesa sarà pubblicamente rendicontata, potrete contattarmi in ogni modo per qualsiasi verifica in contraddittorio”.

La mamma, che è una avvocata, ha preparato anche dei manifesti che saranno affissi nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Tutta la movimentazione di denaro sarà certificata da un notaio.

Questo il link per la raccolta fondi https://www.paypal.com/pools/c/8uRlAQKzos

Ecco la locandina che sarà affissa nei negozi