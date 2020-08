Il coronavirus è arrivato a Sedilo, Comune dell’Oristanese dove finora non si erano registrati contagi (come in quasi tutta la Provincia). Invece adesso gli infetti sono due. Ad annunciarlo è stato il sindaco Salvatore Pes: “Cari concittadini – ha scritto in una nota: ho appena avuto l’aggiornamento in via ufficiale dall’Ats Sardegna, da cui risulta che la nostra comunità è interessata da due contagi“. Il primo cittadino ha quindi spioegato che sono stati attivati “tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste”. Pes parla di “situazione è pienamente sotto controllo” e assicura che i due positivi “sono in isolamento domiciliare”.