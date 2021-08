In Sardegna il 14 settembre (il 13 nel resto d’Italia) riprende la scuola. E per docenti, studenti e personale Ata è il terzo anno con la pandemia. L’obiettivo del Governo è evitare il più possibile la didattica a distanza, per questo sono previste tutta una serie di regole anti-Covid che devono permettere le lezioni in presenza contenendo il più possibile l’avanzata del virus.

DOCENTI. Gli insegnanti e tutto il personale scolastico deve avere il Green pass. Questi sono tenuti alla vaccinazione. Il Miur sta lavorando a una piattaforma per il controllo dei certificati verdi. Chi non è in regola, ovviamente non potrà entrare a scuola.

STUDENTI. I ragazzi non hanno l’obbligo del Green pass. Anche perché in Italia sinora la vaccinazione è stata aperta dai 12enni in su. Nelle aule piccole, dove non si può tenere il metro di distanza, bisogna indossare la mascherina durante le lezioni (diversamente si può togliere). Le finestre devono restare aperte per garantire il riciclo dell’aria: questo è il consiglio che dà ai presidi il Comitato tecnico scientifico per il Covid.

ORA DI GINNASTICA E MENSA. La direttiva del Miur sembra precisa: l’attività sportiva si può praticare, ma evitando gli sport di squadra o comunque i contatti ravvicinati tra studenti. Nelle scuole di primo grado dove si fa il tempo prolungato, l’ingresso nelle mense è consentito a turno. Sempre con l’obiettivo di evitare assembramenti, anche perché a quell’età i bambini non sono vaccinati.