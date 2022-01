Screening anti-Covid per gli studenti. Dove eseguire il test a Cagliari

Via dell’Asl 8, in collaborazione con l’amministrazione comunale, alla campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Cagliari, per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 in vista della ripartenza dell’attività didattica al termine della pausa per le festività.

Da ieri nel capoluogo, al deposito della Protezione Civile alla Fiera della Sardegna, è partita la distribuzione dei test antigenici ai Comuni e alle Asl. Le operazioni sono coordinate dalla Asl8 di Cagliari.

In città sono state indicate quattro sedi operative sabato 8 gennaio dalle 12 alle 18 e domenica 9 dalle 9 alle 18, nelle palestre di via Piceno, via Koch, via Fosse Ardeatine e via Garavetti.