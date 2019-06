Diciassette lavoratori in nero sono stati individuati dagli uomini dell’Ispettorato del lavoro in un locale notturno dell’Oristanese. Ai titolari sono state elevate sanzioni per oltre 30 mila euro. Sotto i riflettori degli ispettori è finito un circolo privato.

“Gli accertamenti svolti hanno rivelato che si trattava di un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti – spiegano dall’Ispettorato di Cagliari e Oristano – e che il personale che operava al suo interno era nella sua totalità riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato con la proprietà del locale”. I 17 lavoratori in nero non avevano alcuna copertura assicurativa o contributiva. Visto che la percentuale dei lavoratori ‘fuori legge’ era superiore al 20% è scattata la sospensione dell’attività. “Quello degli pseudo circoli privati è un fenomeno molto diffuso, che genera nella nostra regione evasione contributiva, assicurativa e fiscale in misura estremamente ingente – spiegano ancora gli ispettori -. Dall’inizio dell’anno sono state controllate quattro attività di questo tipo tra Cagliari e Oristano individuando ben 38 posizioni lavorative in nero e comminando sanzioni per 68mila euro”.