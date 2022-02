Scontro tra moto, trasportati in ospedale i due centauri

Un incidente stradale ha coinvolto due motociclisti ieri sera tardi sulla Statale 126, al chilometro 65, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Una moto Honda Cbr 1000, sulla quale viaggiava Antonio Simbula, sessantenne di Segariu, si è scontrata con un Ktm Duke 790 sul quale viaggiava Andrea Orrù, residente a Furtei.

A causa delle lesioni riportate nello scontro, il conducente della Honda è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari e fortunatamente non è in pericolo di vita. Orrù, invece, è stato accompagnato in ambulanza al Cto di Iglesias per accertamenti sanitari. I carabinieri, intervenuti, hanno riscontrato la regolarità dei documenti di guida e di circolazione di entrambi i mezzi e ora lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.