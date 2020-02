Secondo incidente mortale nel sud Sardegna, sempre nello stesso comune, Decimomannu, e quasi in contemporanea. Mentre le forze dell’ordine e i soccorritori erano ancora impegnati sulla statale 196, sulla 130 all’altezza della rotatoria per Decimomannu, si è verificato un analogo scontro frontale, questa volta tra due auto e non tra furgoni. Nell’impatto ha perso la vita Antonello Matta, 65 anni di Pula. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, Sul posto l’elisoccorso, i medici del 118 e gli agenti della Polstrada.