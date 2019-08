Un’ambulanza del 118 e un’auto si sono scontrate a Monserrato, nell’incrocio tra la statale 554 e la 387. Feriti sia gli occupanti dell’automobile, una coppia che aveva con sé anche una bambina, sia il personale medico dell’ambulanza, tutti in maniera non grave.

Immediati i soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per aiutare gli occupanti e mettere in sicurezza veicoli e strada. Sul posto anche la polizia per accertamenti e rilievi di legge. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.