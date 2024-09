Scontro frontale tra due auto a Decimoputzu: quattro feriti, tre persone in codice rosso

E’ di quattro feriti di cui tre trasportati in codice rosso in diversi ospedali di Cagliari l’incidente stradale avvenuto durante la notte a Decimoputzu.

La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Decimoputzu. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 in via Nenni. Per cause non accertate si sono scontrate frontalmente due automobili. Passeggeri e guidatori sono rimasti feriti.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti che transitavano nella zona e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, dei carabinieri e delle ambulanze del 118.

Tre feriti sono stati trasportati in codice rosso, per dinamica, in due ospedali di Cagliari, al quarto ferito è stato assegnato un codice giallo. I carabinieri hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell’incidente.