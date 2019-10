Terribile incidente stradale ad Alghero, due auto si sono scontrate frontalmente e un 40enne ha perso la vita. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto lungo al chilometro 24 della Sassari-Alghero in località Rudas. Per cause non ancora accertate le due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo, gli occupanti delle auto sono rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sassari e del distaccamento di Alghero e i medici del 118. Purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare, un’altra perso gravemente ferita è stata trasportata in ospedale. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti



Notizia in aggiornamento