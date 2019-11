Incidente stradale poco fa sulla strada statale 198 tra Ilbono e Tortolì in Ogliastra. Due auto si sono scontrate frontalmente, ferite le due persone alla guida. Una di loro, al momento non si hanno dettagli sulle generalità, è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per estrarla è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 intervenuto con un’ambulanza medicalizzata.