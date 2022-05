Scontro camion-auto in galleria a Sinnai, quattro feriti

Grave incidente stradale oggi pomeriggio lungo la nuova statale 125, quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, e la strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico. La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto al chilometro 12, all’interno della galleria ‘Arcu Sa Porta’, dove si sono scontrate frontalmente un camion e un’auto con a bordo tre persone.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. I feriti più gravi, i conducenti del camion e dell’auto, sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico con assegnato un codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita. In ospedale anche gli altri due occupanti dell’auto, ma non sono gravi.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Anas che ha chiuso il tratto di nuova 125 e deviato il traffico per consentire soccorsi e rilievi.

[Foto d’archivio]