Un 24enne di Villacidro è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in paese, in località Cortenossu. Il giovane si trovava in sella a un ciclomotore Mbk quando si è schiantato contro un Fiat Doblò condotto da un 37enne, anche lui di Villacidro. Il 24enne è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull’asfalto. Il conducente del Doblò si è fermato per soccorrerlo e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’elisoccorso che ha trasportato il giovane in ospedale, in gravi condizioni. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.