Una scazzottata tra giovani, entrambi maggiorenni, fuori da una discoteca del centro turistico costiero di Budoni, in località Agrustos, è diventata virale sulle chat di WhatsApp e ora è al vaglio dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Siniscola guidata dal capitano Andrea Leacche. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto domenica 28 luglio di mattina presto. Due giovani sono venuti alle mani davanti a una folla di spettatori e qualcuno ha filmato l’intera scena, mentre altri stavano a guardare. Durante il parapiglia sono intervenute anche altre persone la cui posizione viene verificata in queste ore degli investigatori che stanno identificando tutte le persone coinvolte.

Ora sarà il magistrato, al quale è stata inviata una informativa, a decidere come procedere nell’indagine. Nelle immagini che circolano sui telefonini si vedono due contendenti che si sfidano davanti a tutti, alle prime luci dell’alba. Si parla di un regolamento di conti legato a un episodio precedente. In realtà non c’è un vero e proprio scontro perché, dopo una fase di studio, uno dei due con abili mosse da esperto di arti marziali mette subito al tappeto il rivale e poi cerca di infierire. A quel punto intervengono altri giovani e molti dei testimoni si spaventano perché lo sfidante resta al suolo privo di sensi.

Sardinia Post è in possesso di quel video. Ma la Redazione ha deciso di non pubblicarlo vista la violenza delle immagini.