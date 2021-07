Le favorevoli condizioni del mare stanno facilitando gli sbarchi di migranti in Sardegna. Dopo i 54 arrivati tra ieri sera e questa mattina sono stati registrati altri due sbarchi. Un barchino con a bordo 10 uomini e una donna incinta è approdato nella spiaggia di Domus De Maria nel sud Sardegna. I migranti sono stati già trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Altri sei migranti, 5 uomini e una donna, sono stati rintracciati dai carabinieri a Teulada, in località Perdalonga. Anche questi sono stati trasferiti a Monastir. Salgono così a 71 i migranti sbarcati in Sardegna nelle ultime 48 ore.

[Foto di repertorio]