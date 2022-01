Sbarcati i primi migranti del 2022: arrivati 54 uomini e una donna

Sono 55 i migranti sbarcati tra l’1 e il 2 gennaio lungo le coste del sud Sardegna. Complessivamente sono stati registrati cinque arrivi. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri sera alle 20:30 nella zona di Monte Cogoni a Domus De Maria. Arrivati 12 uomini e una donna. I migranti sono stati presi in consegna dalla polizia e dai carabinieri che li hanno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena. Gli altri sbarchi si erano registrati nella mattinata dell’1 lungo la spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, dieci le persone arrivate.

Un’altra imbarcazione con a bordo altre dieci persone era stata intercettata ieri mattina da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza a largo delle coste della Sardegna. Altri due sbarchi, per complessive 22 persone, erano avvenuti nel corso della mattinata e della serata a Sant’Antioco.