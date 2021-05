Marito, moglie e figli sono arrivati dalla Lombardia in Sardegna senza aver fatto il tampone anti-Covid. Il Corpo forestale ha fermatio la famiglia a Golfo Aranci (nella foto), una volta sbarcati dal traghetto. Erano diretti a Cugnana, eremo vacanziero nel Comune di Olbia. Nessuno aveva alcuna certificazione richiesta per arrivare nell’Isola né hanno fatto la prenotazione per fare il test nelle 48 ore successive allo sbarco. Per evitare la sanzione hanno promesso di fare la quarantena i una villa di Cugnana. Così risulta dal verbale del Corpo forestale.