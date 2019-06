Aveva imbottito l’auto con 114 panetti di hascisc per un peso complessivo di 64 chili. La droga era nascosta sotto i sedili e nel tunnel centrale della vettura, ma anche sotto il bracciolo anteriore. Praticamente in ogni vano utile per provare a eludere i controlli. Invece una 43enne di Villasor (Sud Sardegna) è stata comunque scoperta dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Olbia, durante un posto di blocco all’uscita del porto dell’Isola Bianca.

La 43enne avrebbe dovuto raggiungere in mattinata la cittadina del Medio Campidano. Viaggiava da sola a bordo di una Audi 6 Avant, di colore nero e con targa britannica. Da un primo accertamento sui documenti è emerso che la 43enne aveva diversi precedenti penali alle spalle, quindi i carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche. È così scattata la decisione di fare una verifica approfondita dell’auto in caserma.

I carabinieri si sono subito accorti che nel supporto del sedile posteriore c’era qualcosa che non andava: la lamiera sembrava essere stata tagliata e ricoperta. E infatti lì sono stati trovati i primi panetti di hascisc. Con l’aiuto di un carrozziere si è proceduto a smontare interamente l’Audi, ciò che ha permesso ai carabinieri di recuperare il resto della droga. I pacchetti era tutti avvolti ciascuno con un film di plastica contenente una sostanza gassosa che serviva per impedire ai cani anti-droga di sentire l’odore. La donna è stata trasferita nella sezione femminile del carcere sassarese di Bancali. I carabinieri di Olbia continuano invece le indagini per capire quali siano i contatti della 43enne e la provenienza dell’hascisc.

[Foto Ansa]