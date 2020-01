Si è sentita male la sera del 29 dicembre, sembravano i sintomi di un virus influenzale di stagione, ma la situazione è peggiorata e i genitori hanno deciso di portarla all’ospedale civile di Sassari. La situazione però è precipitata e la giovanissima, come riportano oggi i quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda, non ce l’ha fatta. Per i medici si tratta di meningo-encefalite batterica, non meningococcica, una forma che non prevede nessuna possibilità di contagio e per questo nessuna profilassi è stata necessaria, né per i familiari né per gli operatori che l’hanno assistita. Nelle prossime ore verranno fissati i funerali della piccola.