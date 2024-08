Sassari, ok al progetto definitivo per la riqualificazione della piazza della scuola di San Donato

Approvato dalla giunta comunale di Sassari il progetto definitivo per la riqualificazione della piazza dell’Istituto Comprensivo San Donato in via San Cristoforo. L’intervento era stato ammesso al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) all’interno del Pnrr.

Si tratta di una misura del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con il quale a livello nazionale si prevede di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica ma anche riqualificare aree degradate. Il progetto era stato presentato dalla passata amministrazione ed ora tutta una serie di passaggi, tra cui anche una conferenza di servizi al termine della quale non sono state evidenziate modifiche sostanziali rispetto al progetto originario. In tutto per questo intervento c’è un finanziamento di 1 milione e 660 mila euro.

I lavori per la riqualificazione dello slargo della scuola di San Donato, nel centro storico di Sassari, dovranno essere portati a termine entro il 31 marzo del 2026 così come previsto dai procedimenti del programma Pinqua.

Massimo Sechi