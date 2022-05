Sassari, multa per chi fa uso di droga in pubblico: polemiche e ironia sui social

(Ma.Sc.) – Una multa di 400 euro per chi è sorpreso a fare uso di stupefacenti in pubblico. È quanto prevede il nuovo regolamento della polizia locale di Sassari approvato dal Consiglio comunale. Una decisione presa dopo l’emendamento presentato dal consigliere comunale di minoranza di Fratelli d’Italia, Daniele Deiana che nel suo profilo Facebook scrive chiaramente: “Grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia sul nuovo regolamento della Polizia Municipale di Sassari, è diventato realtà il divieto di uso e consumo di sostanze stupefacenti in luogo pubblico, il trasgressore verrà punito con una sanzione amministrativa di 400 euro”.

Il consigliere di minoranza poi pubblica uno stralcio dell’emendamento approvato: “Art. 20 bis. Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto, assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell’articolo 14 del D.P.R. n. 309/1990. 2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400”.

L’approvazione del nuovo regolamento della polizia locale, unico o quasi nel suo genere, sta sollevando sui social network e non solo, un polverone, con commenti pesanti e accuse. Molti prendono in giro anche l’esponente di Fratelli d’Italia con frasi sarcastiche. Ieri Deiana ha affidato sempre al social network un video in cui risponde alle critiche.

“Mi meraviglia come persone ritenute da me intelligenti possano scherzare con un argomento del genere – dice il consigliere comunale – i dati riguardati il consumo di stupefacenti negli istituti superiori e anche nelle scuole medie è in netto aumento con percentuali veramente alte. A me questo preoccupa”.

Poi precisa: “Sicuramente non vuole essere un argomento di parte, come invece lo si sta prendendo. Io penso che una piaga sociale del genere vada arginata immediatamente. Sappiamo benissimo che c’è una legge che ha depenalizzato il reato di consumo di sostanze stupefacenti che porta solamente a una mera informativa al Prefetto che tu stai usando sostanze stupefacenti. Questo, a mia modesta opinione personale, è stato un deterrente che non ha portato a nulla. L’emendamento è rafforza la fruibilità delle nostre vie e dei nostri luoghi, è un elemento rafforzativo al decoro cittadino e alla sicurezza urbana”.

E Deiana ribadisce: “A me questi dati preoccupano, le devianze giovanili preoccupano, e non entro nel merito di cosa fa un adulto nella propria casa o in altri luoghi privati. Ma entro in merito di quello che è il buon vivere civile tra di noi”.