Sartiglia, ancora molte incertezze e diverse rinunce

Una Sartiglia in formato ridotto. È questa l’ipotesi che assume contorni sempre più nitidi per la giostra dei cavalli del Carnevale di Oristano. Il Covid ne condiziona sia l’organizzazione sia la partecipazione delle pariglie. Come riporta La Nuova Sardegna, alcune di loro sarebbero in procinto di rinunciare e per il momento i terzetti iscritti sarebbero solo una ventina.

Diversi cavalieri hanno già annunciato la loro rinuncia e altri sono in attesa di novità per sapere come e se verrà organizzata la discesa. Una situazione che aggiunge incertezza alla giostra in programma domenica 27 febbraio e martedì primo marzo. Ci sono i costi per allenamenti e spostamenti dei cavalli, ci sono scelte personali di cavalieri che non si sentono invogliati a prendere parte a una Sartiglia ancora una volta anomala.