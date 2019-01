Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata questo pomeriggio sulla Statale 195, nel Comune di Sarroch. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari: la squadra di Pronto intervento ha estratto una persona dalle lamiere e ne ha messo in sicurezza un’altra, entrambi sono stati affidati alle cure del 118. Sono in corso le verifiche per risalire alle cause dell’incidente, ancora da accertare cosa ha provocato l’uscita di strada.