Sardegna nella morsa del caldo: previsti fino a 40 gradi, allerta per gli incendi

La Sardegna dalla prossima settimana sarà stretta nella morsa del caldo. Da domani infatti partirà uno dei periodi più caldi dell’estate con picchi di caldo che in alcuni giorni, come il 13 e il 14 agosto, potranno far lievitare il termometro fino ai 40 gradi. Lo sostengono i meteorologi de Ilmeteo.it che prevedono temperature in crescita in tutta Italia e in Sardegna fino a Ferragosto e poi una lenta diminuzione.

In particolare già da domani secondo le previsioni dell’Arpas le temperature in Sardegna andranno dai 28 gradi di massime di Aritzo ai 39 gradi di Capoterra. Nel corso della settimana il termometro sarà sempre sul ‘rosso’, con picchi di 39 gradi nella giornata di giovedì a Sedilo, Sanluri, mentre in tanti altri centri il termometro si assesterà sui 35-37 gradi.

Caldo asfissiante, quindi, e di conseguenza saranno ancora sorvegliai speciali gli incendi che stanno già creando non pochi problemi in questi giorni. Già per la giornata di domani la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con pericolo alto (arancione) in quasi mezza Sardegna e in particolare nel Cagliaritano: “Le condizioni – spiegano dalla Protezione civile – sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Nel resto dell’Isola il pericolo è moderato (giallo): “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”.