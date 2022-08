Sardegna fuori dalla nuova ondata di maltempo. “L’estate non è finita”

La Sardegna resta fuori dall’ondata di maltempo che si sta abbattendo nel centro e Sud Italia, ma una piccola perturbazione è prevista anche sul Piemonte. È il ciclone dai Balcani che spinge aria instabile portando temporali e grandine sino a domenica (il grafico del Centrometeo.com). “Ma l’estate non è finita”, avvisano i meteorologi.

Il gran caldo dunque incontro a una nuova battuta d’arresto, ma la prossima settimana si preannuncia di nuovo gradevole e soleggiata. In queste ore, invece, possono segnare il passo anche possibili nubifragi in Calabria e nella Basilicata meridionale. In Sardegna, invece, potrebbe esserci solo qualche nuvoletta di passaggio, ma senza piogge.