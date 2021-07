“Disperazione e svuotamento ci hanno investito in modo fortissimo in poco tempo il fuoco ha portato via tutto il nostro patrimonio ed anche quello ambientale come fattore di futuro e sviluppo, a cominciare dal parco di Montiferru. Il fuoco ci ha bruciato l’anima, ora è sotto controllo ma ogni cambio di direzione del vento spaventa tutti, ed il rumore degli elicotteri e degli aerei si è insediato nella mente e nella vita delle persone”.

Sono le parole del sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, espresse ieri durante la seduta del Consiglio regionale. Il primo cittadino è impegnato in questi giorni in prima linea per arginare le conseguenze della devastazione che ha colpito il suo territorio.

“Dobbiamo anche essere capaci di tirar fuori energie senza perdere un minuto per rendere il territorio ancora più forte: agendo immediatamente con lo stato di emergenza, non solo per le risorse ma per tracciare una nuova strategia per il nostro ambiente, un tavolo di lavoro per la ricostruzione con istituzioni ed amministrazioni locali, per restituire alle comunità quello che hanno perduto trasmettendo il messaggio che siamo tutti legati l’uno all’altro”. La cosa importante, secondo Loi, “è che questa tragedia non sia vana ma un monito per le istituzioni in modo che non accada più, che il Consiglio lavori subito per una nuova modalità di intervento per la protezione civile, perché la Sardegna merita una protezione aerea diversa a prescindere dalla distanza da penisola”.