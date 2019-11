Sono anni che a Cagliari si ipotizza il futuro di Sant’Elia, con grandi progetti calati dall’alto che non hanno mai visto la luce, si sono arenati o hanno portato pochi risultati. Adesso, in occasione della ricostruzione dello stadio che il Cagliari e il Comune stanno portando avanti, arrivano i progetti dal basso con i residenti impegnati a scegliere quali interventi potrebbero realmente migliorare la qualità della loro vita del rione più meridionale del capoluogo. Si chiama ‘Rigener-azione urbana‘ il progetto voluto dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini realizzati dalla cooperativa sociale La Carovana con il sostegno della Fondazione per il Sud.

Nella prima fase, durata sei mesi, un’equipe di community manager e mediatori culturali ha proposto interviste informali a una serie di famiglie con l’obiettivo di creare un rapporto diretto con chi a Sant’Elia ci vive e far emergere progetti, sogni, competenze e sogni, parte dei quali potranno essere supportati nelle fasi successive. Le idee emerse sono state messe in ordine da chi ha curato il progetto e saranno ‘restituite’ sabato 9 al Lazzaretto, dove c’è stata la presentazione, in un incontro riservato ai cittadini. E da subito saranno individuati i tipi di progetti che sarà possibile attivare. Chi abita nel quartiere non sogna interventi di speculazione edilizia, ma giochi e servizi che possano rendere migliore la vita in una zona isolata dal resto della città.

“La sfida che ci proponiamo – spiega uno degli ideatori del progetto, il presidente della Carovana Claudio Zasso – è superare lo stereotipo di Sant’Elia come luogo di degrado fisico degli spazi pubblici e privati, di mancanza di scolarizzazione”. La Carovana è capofila di una serie di soggetti che contribuiscono al successo dell’iniziativa: Teatro di Sardegna, Cooperativa Sant’Elia 2003, l’associazione Eutropian, il Cipm (Centro italiano per la promozione della mediazione), l’ente di formazione Iknoform, il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari e lo Ied, Istituto europeo di design. Significativo e strategico, poi, il ruolo della Fondazione Giulini, in stretta collaborazione con il Cagliari calcio, che considera una priorità poter offrire un contributo al disegno di uno sviluppo equo ed eticamente pianificato dell’area.