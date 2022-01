Sant’Antioco si aggiudica i fondi Pnrr per riqualificare gli immobili comunali

Anche a Sant’Antioco arrivano i fondi per l’efficientamento energetico degli immobili comunali di via Giovanni Paolo II: grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e Ufficio lavori pubblici e appalti, il Comune ha partecipato al programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” bandito dalla Regione Sardegna nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) portando a casa 2 milioni di euro, di cui 300mila di cofinanziamento comunale.

“Siamo arrivati secondi in Sardegna – commenta con soddisfazione il sindaco Ignazio Locci – a testimonianza del grande impegno che, in questi anni, abbiamo profuso nella progettazione e nella partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali. Con questo finanziamento siamo in grado di proseguire nel nostro ampio programma di riqualificazione degli immobili comunali a canone agevolato. In questi anni abbiamo fatto tanto, tra macrointerventi (completamento e consegna degli immobili di via San Paolo e via Trilussa) e “micro”, quali rifacimento bagni e, più in generale, manutenzioni straordinarie in tutti gli stabili.

Adesso che abbiamo ottenuto le risorse, gli uffici possono proseguire nel procedimento fino a bandire la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. Il patrimonio antiochense degli appartamenti pubblici da assegnare a canone agevolato è particolarmente vasto: “siamo sul pezzo” dal principio del nostro mandato e andiamo avanti su questa strada, avendo le idee ben chiare”.