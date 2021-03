Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Arrivati a Sant’Antioco 13 algerini, 12 uomini e una donna. Oggi una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha intercettato a largo dell’Isola del Toro l’imbarcazione. I migranti sono stati bloccati e trasportati fino al porto di Sant’Antioco dove ad attenderli c’era la polizia. I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione rimarranno in quarantena.

[Foto d’archivio]