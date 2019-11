“Ora con il blocco di tutti gli atti ingiuntivi, tutte le somme che l’Ats erogherà all’Aias verranno utilizzate per pagare gli stipendi ai lavoratori”. Lo ha comunicato questa mattina l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu alla commissione consiliare che si occupa della vertenza. Il parlamentino, presieduto da Domenico Gallus (Udc Cambiamo!) ha ascoltato il titolare della Salute su richiesta del capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus. “Il tavolo tecnico per l’Aias non è stato chiuso, ma non sta lavorando perché i rappresentanti di Associazione non partecipano alle riunioni”, ha poi chiarito Nieddu. L’esponente dell’Esecutivo ha anche comunicato alla Commissione che, nella vicenda Aias, si è inserita anche un’ispezione inviata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è tenuta venerdì scorso, i cui esiti non sono, però, ancora noti. Nieddu è stato critico sull’invio degli ispettori in una situazione così delicata e ha affermato che avrebbe gradito maggiore correttezza e garbo istituzionale.

Per quanto riguarda le future decisioni della Giunta, l’assessore Nieddu ha spiegato che è necessario capire quali saranno le proposte inserite in sede di concordato e, soltanto dopo, si potranno fare valutazioni concrete. L’assessore ha ribadito che il mandato del Consiglio regionale è stato di andare oltre l’Aias e così si sta muovendo l’assessorato. Allo stato attuale, è stato chiaro l’assessore, non ci sono però le possibilità per far fronte al servizio offerto dall’Aias ai pazienti residenziali, mentre per gli ambulatoriali sarebbe immediatamente possibile trovare una soluzione alternativa. Anche per quanto riguarda la convenzione, l’assessore ha specificato che non è possibile revocarla, vista la sentenza del Tribunale.

Il consigliere Francesco Agus, dopo aver ringraziato l’assessore e il suo staff per aver risposto tempestivamente alla richiesta di informazione da parte della Commissione, ha auspicato che nella prossima riunione l’assessore possa presentare al Parlamentino le soluzioni alternative al servizio offerto dall’Aias.