L’azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, la più grande della Sardegna ha il nuovo direttore sanitario e quello amministrativo, a comunicarlo è la stessa azienda. I nuovi vertici, nominati dal commissario straordinario, Paolo Cannas, sono Raimondo Pinna, per la direzione sanitaria e Ennio Filigheddu, per la parte amministrativa. Raimondo Pinna, 57 anni, dirigente medico chirurgo esperto in chirurgia plastica ricostruttiva con al suo attivo numerosi interventi di ricostruzione, sta svolgendo il corso manageriale regionale per direttori generali delle aziende sanitarie. Ennio Filigheddu, 62 anni, in precedenza ha ricoperto la carica di direttore amministrativo e poi di direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. “Con il completamento della squadra dirigenziale, sarà possibile – spiega Paolo Cannas, commissario dell’Aob – perfezionare i traguardi raggiunti finora e programmare in maniera strutturata i prossimi obiettivi, per far sì che il nostro ospedale possa consolidare il ruolo di eccellenza nel campo della sanità regionale”.