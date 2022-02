‘Samurai’ denunciato a Monserrato: 25enne aveva una katana nell’auto

I carabinieri hanno denunciato un giovane “samurai” di Monserrato. I militari hanno fermato un’auto in via San Gottardo hanno scoperto che un 25enne circolava in auto portandosi dietro una katana, una sciabola giapponese caratteristica dei samurai. L’arma, con una lama di 70 centimetri e una lunghezza complessiva di 103, è stata sequestrata e il giovane denunciato per porto abusivo d’armi.