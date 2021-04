Pioggia, vento e temperature in discesa anche di 6 gradi: fine settimana di maltempo in tutta la Sardegna con possibilità di neve sui rilievi montuosi a quote alte. “L’Isola è attualmente interessata da un fronte umido che ha portato questa instabilità con piogge sparse e possibili temporali – spiegano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – Passato il fronte umido si formerà un minimo a ovest che porterà aria fredda dal nord Europa”.

Già domani, sabato 17 aprile, arriveranno piogge e temporali occasionali, con un abbassamento significativo delle temperature. Domenica sarà la giornata con il freddo più intenso soprattutto nelle zone interne, sui rilievi e a ovest, dove il termometro scenderà nei valori minimi sino a 2 gradi a Nuoro, mentre le massime non superanno i 16-19 di Cagliari e Alghero.

Sabato e domenica entrerà anche il vento di maestrale, ma sarà di moderata entità, contribuendo comunque a percepire un freddo più pungente. Da lunedì le temperature torneranno lentamente a salire.