La compagnia low cost Ryanair questa mattina ha annunciato la nuova rotta Cagliari-Torino, attiva, con quattro voli settimanali, a partire dal 25 ottobre 2020 come parte integrante della stagione invernale 2020. “L’ingresso di Ryanair sulla rotta Cagliari-Torino dalla prossima stagione invernale rappresenta per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna. La nuova rotta va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni”. Così Renato Branca amministratore delegato della Sogaer la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari.