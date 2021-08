Ogni volta, quasi ogni volta, ce n’è una per chi viaggia con Ryanair da Alghero a Bologna. Il volo delle 23,25 è partito alle 3 di notte, con arrivo un’ora dopo allo scalo Guglielmo Marconi. Al Riviera del Corallo, dove per tre ore i passeggeri hanno bivaccato, il copione si è ripetuto anche sul fronte delle informazioni: la compagna irlandese che come suo solito spiegato poche cose e mai con chiarezza.

La versione ufficiale data da Ryanair, una volta a bordo, l’ha riferita il comandante: è successo che l’aeromobile destinato alla tratta Alghero-Bologna ha subìto un guasto ed è stato necessario cercare un altro velivolo disponibile. Ma visto che quel volo non è mai puntuale, è anche probabile che l’Aghero-Bologna paghi tutti i ritardi della giornata.

Le proteste dei passeggeri, per capire cosa fosse successo, sono servite a poco. A qualcuno la compagna irlandese ha mandato mail, ma sempre scarne di dettagli. Se non fosse stato per l’assistenza garantita dal personale dello scalo algherese, che ha dato assistenza e garantito ristoro ai passeggeri, sarebbe stata una nottata anche peggiore. Solo alle 4 l’arrivo a Bologna. Ritardo superiore alle tre ore. Stando alla Carta dei servizi, adesso Ryanair deve rimborsare ai passeggeri 25o euro.